Trump paralajmëron “pasoja shumë të rënda” nëse Putin nuk pranon t'i japë fund luftës
Këto komente erdhën vetëm disa orë pasi Trump mori pjesë në një takim virtual me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe liderë të tjerë evropianë, për të cilin presidenti amerikan tha se ishte “shumë i mirë”.
20 orë më parë

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka kërcënuar homologun e tij rus, Vladimir Putin, me “pasoja shumë të rënda” nëse ai nuk pranon t’i japë fund luftës në Ukrainë gjatë samitit të tyre të premten në Alaskë.

I pyetur nëse Rusia do të përballet me pasoja nëse Putini nuk bie dakord për t’i dhënë fund konfliktit, Trump u tha gazetarëve: “Po, do të përballet”.

“Ata do të përballen me pasoja shumë serioze”, theksoi ai gjatë një deklarate në Qendrën Kennedy në Washington, D.C.

Këto komente erdhën vetëm disa orë pasi Trump mori pjesë në një takim virtual me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe liderë të tjerë evropianë, për të cilin presidenti amerikan tha se ishte “shumë i mirë”.

“Do ta vlerësoja me 10, e dini, shumë, shumë miqësor”, tha ai.

BURIMI:AA
