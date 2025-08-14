Ushtria izraelite gjatë tre ditëve të fundit ka shkatërruar mbi 300 shtëpi në lagjen Zeitoun në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, si pjesë e një plani pushtimi.
Mahmoud Basal, zëdhënësi i Mbrojtjes Civile në Gaza, tha të mërkurën se ushtria izraelite ka kryer sulme të rënda në Zeitoun, duke shënjestruar qëllimisht zonat e banuara nga civilët.
Ai theksoi se forcat izraelite kanë shënjestruar veçanërisht ndërtesa me pesë ose më shumë kate dhe, për shkak të eksplozivit të përdorur, janë shkatërruar edhe strukturat përreth.
Disa shtëpi janë shkatërruar ndërsa banorët ndodheshin ende brenda, duke shkaktuar viktima, dhe shembjet janë kryer pa paralajmërim paraprak. Bombardimet intensive kanë penguar ekipet e mbrojtjes civile të arrijnë tek të plagosurit.
Izraeli po përballet me dënime gjithnjë e më të mëdha për luftën gjenocidale në Gaza, ku që nga tetori 2023 ka vrarë mbi 61.700 njerëz.
Në nëntor 2024, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu po përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavë.