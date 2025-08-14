Jordania ka dënuar komentet e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, se ai është i lidhur me vizionin e "Izraelit të Madh", duke i quajtur komentet një kërcënim për sovranitetin e saj.
Ditë më parë, Netanyahu për kanalin e lajmeve i24 tha se ndihet "shumë i lidhur" me vizionin e “Izraelit të Madh”. Ai tha se e konsideron veten "në një mision historik dhe shpirtëror” që lidhet me “brezat e hebrenjve që ëndërronin të vinin këtu dhe brezat e hebrenjve që do të vijnë pas nesh".
Izraeli i Madh është një term biblik i përdorur në politikën izraelite për t'iu referuar zgjerimit të territorit të Izraelit për të përfshirë Bregun Perëndimor, Gazën, Lartësitë e Golanit të Sirisë, Gadishullin Sinai të Egjiptit dhe pjesë të Jordanisë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Jordanisë i quajti komentet e Netanyahut "një përshkallëzim të rrezikshëm dhe provokues, një kërcënim për sovranitetin e shteteve, si dhe një shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së OKB-së".
"Këto pretendime iluzive, të cilat pasqyrohen në deklaratat e zyrtarëve izraelitë, nuk do të ndikojnë në Jordani dhe shtetet arabe dhe nuk do të zvogëlojnë të drejtat legjitime dhe të patjetërsueshme të popullit palestinez", tha ministria jordaneze.
Më tej, ministria theksoi se "këto pretendime dhe iluzione të miratuara dhe të promovuara nga ekstremistët e qeverisë izraelite inkurajojnë vazhdimin e cikleve të dhunës dhe konfliktit" në Gaza dhe Bregun Perëndimor.
Jordania i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të ndaluar "masat dhe deklaratat provokuese të Izraelit që kërcënojnë stabilitetin e rajonit dhe paqen dhe sigurinë ndërkombëtare".
Ushtria izraelite vazhdon me një ofensivë brutale kundër Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 61.700 palestinezë, pothuajse gjysma e tyre gra dhe fëmijë.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj Netanyahut dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.