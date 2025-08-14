Grupi palestinez Hamas është i gatshëm të kthehet “shpejt” në bisedimet për armëpushim për t’i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza, tha të mërkurën një burim egjiptian.
Kanali shtetëror Al-Qahera News, duke cituar burimin, raportoi se një delegacion i Hamasit zhvilloi bisedime në Kajro me shefin e inteligjencës egjiptiane, Hassan Rashad, për të diskutuar mënyrat e avancimit të përpjekjeve për uljen e tensioneve në Gaza.
“Egjipti po intensifikon kontaktet me të gjitha palët për të arritur një armëpushim në kuadër të përgatitjes për përfundimin e luftës”, tha burimi.
Hamas, shtoi burimi, theksoi “angazhimin për t’u kthyer shpejt në negociatat për armëpushim dhe de-përshkallëzim, si dhe vlerësoi përpjekjet e Egjiptit për të dërguar ndihma në Gaza dhe për të ndihmuar banorët e saj”
Një delegacion i Hamasit mbërriti në Kajro dje për bisedime me zyrtarët egjiptianë, pasi Kabineti i Sigurisë së Izraelit javën e kaluar miratoi një plan për të ri-pushtuar plotësisht Rripin e Gazës.
Dje, ministri egjiptian i Punëve të Jashtme, Badr Abdelatty, tha se bisedimet përqendrohen në ringjalljen e një propozimi për armëpushim 60-ditor në Gaza.
Sipas mediave izraelite, propozimi sugjeron një armëpushim 60-ditor, gjatë të cilit 10 pengje izraelite të gjalla do të lirohen në dy faza dhe trupat e 18 pengjeve do të dorëzohen në tre faza, në këmbim të lirimit të disa të burgosurve palestinezë dhe lejimit të ndihmave humanitare në enklavë.
Tel Avivi vlerëson se 50 pengje izraelite ndodhen ende në Gaza, 20 prej tyre të gjalla, ndërsa mbi 10.800 palestinezë mbahen në burgjet izraelite, ku përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore që ka shkaktuar shumë viktima.
Izraeli u tërhoq nga bisedimet indirekte me Hamasin muajin e kaluar pasi Tel Avivi refuzoi të angazhohet për të tërhequr trupat nga Gaza, për të përfunduar luftën, për të liruar të burgosurit palestinezë dhe për të rënë dakord mbi një mekanizëm për shpërndarjen e ndihmave humanitare.
Hamas vazhdimisht ka shprehur gatishmërinë për të liruar të gjithë pengjet izraelite “në një fazë të vetme” në këmbim të përfundimit të luftës, tërheqjes së forcave izraelite nga Gaza dhe lirimit të të burgosurve palestinezë.
Izraeli po përballet me dënim në rritje për luftën gjenocidale në Gaza, ku ka vrarë të paktën 61.700 palestinezë që nga tetori i vitit 2023.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në territorin e rrethuar palestinez.