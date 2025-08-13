Palestinezët në Khan Younis në Gazën jugore po përpiqen të kenë qasje në ujë të pastër nën bllokadën e vazhdueshme izraelite.
Banorët mbushën bidonët plastikë nga cisternat e ujit të sjella në zonë për të plotësuar nevojat e tyre të përditshme mes një krize të ujit të pastër që po përkeqësohet.
Izraeli ka dëmtuar rëndë infrastrukturën e qytetit Khan Younis, duke lënë pjesën më të madhe të popullsisë pa qasje në ujë të pijshëm të pastër për shkak të shkatërrimit të puseve dhe objekteve të rezervave.
Izraeli po përballet me dënime në rritje për luftën gjenocidale në Gaza, ku ka vrarë të paktën 61.700 viktima që nga tetori i vitit 2023.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.