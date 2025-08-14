LUFTA NË GAZA
Nënat izraelite mbajnë një shfaqje me drita për pengjet pranë kufirit të Gazës
Në mesin e mesazheve që shfaqeshin me drita ishin: "Nënat u japin fund luftërave", "Sillini ata në shtëpi tani" dhe "Shpëtoni fëmijët tanë".
14 Gusht 2025

"Nënat në Front", një koalicion nënash izraelite u mblodhën në vendbanimin Nahal Oz pranë kufirit të Gazës, për të kërkuar kthimin e pengjeve izraelite dhe përfundimin e luftës.

Nënat, fëmijët e të cilave janë ndër ata që mbahen në Gaza, organizuan një shfaqje me drita për të shkruar emrat e 50 pengjeve.

Në mesin e mesazheve që shfaqeshin me drita ishin: "Nënat u japin fund luftërave", "Sillini ata në shtëpi tani" dhe "Shpëtoni fëmijët tanë".

Izraeli po përballet me dënim në rritje për luftën gjenocidale në Rripin e Gazës, ku ka vrarë të paktën 61.700 palestinezë që nga tetori i vitit 2023.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën në territorin e rrethuar palestinez.


BURIMI:AA
