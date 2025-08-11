Delegacioni i Bashkimit Evropian ndau sot pamje nga operacionet për shuarjen e zjarreve në vendin tonë, ku krahas zjarrfikësve shqiptarë po punojnë edhe zjarrfikës nga vende të BE-së.
Zjarrfikësit sllovakë dhe çekë shihen në gatishmëri për shuarjen e një vatre zjarri në Tepelenë.
“Zjarret po përhapen në mbarë Shqipërinë, duke shkatërruar natyrën dhe duke rrezikuar jetë. Por solidariteti i BE-së mbetet i fortë”, deklaroi zyra e BE-së në Tiranë.
“Krah zjarrfikësve shqiptarë, po punojmë pa u lodhur për të shpëtuar jetë dhe për të mbrojtur komunitetet”, thekson zyra e BE-së.
Hadja Lahbib, Komisionere për Barazinë, Gatishmërinë dhe Menaxhimin e Krizave u shpreh më herët se BE-ja ka aktivizuar Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së.
“Zjarret po shpërthejnë përsëri në të gjithë Shqipërinë. Kemi mobilizuar aeroplanë nga flota jonë e Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së për të ndihmuar ekipet e para lokale të ndërhyrjes për të vënë nën kontroll zjarret. Një aeroplan nga Kroacia dhe dy aeroplanë nga Suedia po i bashkohen tani reagimit emergjent”, tha Hadja Lahbib, Komisionere për Barazinë, Gatishmërinë dhe Menaxhimin e Krizave.