RAJONI
1 minuta leximi
BE-ja përkrah Shqipërisë në luftën kundër zjarreve
“Solidariteti i BE-së mbetet i fortë”, u shpreh zyra e BE-së në Tiranë, pasi ndau pamje të forcave evropiane që po punojnë të mobilizojnë situatën e zjarreve në vend.
BE-ja përkrah Shqipërisë në luftën kundër zjarreve
BE-ja përkrah Shqipërisë në luftën kundër zjarreve / ATA
11 Gusht 2025

Delegacioni i Bashkimit Evropian ndau sot pamje nga operacionet për shuarjen e zjarreve në vendin tonë, ku krahas zjarrfikësve shqiptarë po punojnë edhe zjarrfikës nga vende të BE-së.

Zjarrfikësit sllovakë dhe çekë shihen në gatishmëri për shuarjen e një vatre zjarri në Tepelenë.

“Zjarret po përhapen në mbarë Shqipërinë, duke shkatërruar natyrën dhe duke rrezikuar jetë. Por solidariteti i BE-së mbetet i fortë”, deklaroi zyra e BE-së në Tiranë.

Të sugjeruara

“Krah zjarrfikësve shqiptarë, po punojmë pa u lodhur për të shpëtuar jetë dhe për të mbrojtur komunitetet”, thekson zyra e BE-së.

Hadja Lahbib, Komisionere për Barazinë, Gatishmërinë dhe Menaxhimin e Krizave u shpreh më herët se BE-ja ka aktivizuar Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së.

“Zjarret po shpërthejnë përsëri në të gjithë Shqipërinë. Kemi mobilizuar aeroplanë nga flota jonë e Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së për të ndihmuar ekipet e para lokale të ndërhyrjes për të vënë nën kontroll zjarret. Një aeroplan nga Kroacia dhe dy aeroplanë nga Suedia po i bashkohen tani reagimit emergjent”, tha Hadja Lahbib, Komisionere për Barazinë, Gatishmërinë dhe Menaxhimin e Krizave.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us