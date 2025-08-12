RAJONI
Vengu: Vijojnë operacionet tokësore dhe ajrore kundër zjarreve në disa zona të Shqipërisë
Vengu tha se, bashkë me shefin e Shtabit të Përgjithshëm Arben Kingji dhe strukturat ushtarake e civile, janë në gatishmëri maksimale për të përballuar zjarret nga veriu në jug të vendit.
11 orë më parë

Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Pirro Vengu informoi sot lidhur me situatën e zjarreve në vend, ndërsa u shpreh se aktualisht vijojnë operacionet nga toka dhe ajri në  Fushë Arrëz, Syrin e Kaltër, Tiranë dhe Tepelenë.

Vengu siguroi se “bashkë me shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Arben Kingji dhe të gjitha strukturat ushtarake dhe civile të Mbrojtjes jemi në gatishmëri maksimale për të përballuar situatën e zjarreve nga veriu në jug”.

“Mëngjesin e sotëm, pas vënies në kontroll të situatave delikate në disa zona të banuara, operacionet nga toka dhe ajri vijojnë në Fushë Arrëz, Syrin e Kaltër, Tiranë dhe Tepelenë”, shtoi ai.

Vengu uroi po ashtu gjeneral lejtënant Arben Kingjin, i dekretuar tashmë për një mandat të dytë si shef i Shtabit të Përgjithshëm.

“Përvoja e pasur dhe përkushtimi i vazhdueshëm i Gjeneral Lejtënant Arben Kingjit janë garanci që Forcat tona të Armatosura do të vijojnë të modernizohen dhe të fuqizohen si asnjë herë më parë në këto tre dekada”, shtoi ai.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
