RAJONI
2 minuta leximi
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile"
Prokuroria dhe Policia njoftojnë se gjatë fazës së hetimeve janë siguruar prova materiale, përfshirë dëshmi të dëshmitarëve okularë dhe të mbijetuarve.
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile"
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile" / AA
8 orë më parë

Policia e Kosovës ka arrestuar të martën një person, nën dyshimin për pjesëmarrje në masakrimin e 34 civilëve shqiptarë në fshatin Burim të Malishevës në fund të marsit të vitit 1999.

Në njoftimin e përbashkët të Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe Policisë së Kosovës, bëhet e ditur se hetuesit nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës e Policisë së Kosovës, mëngjesin e së martës arrestuan personin me inicialet R.M. nën dyshimin për kryerjen e veprës penale "Krime lufte kundër popullatës civile".

"R.M., dyshohet se gjatë luftës në Kosovë, në periudhën 29-31 mars 1999, në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në masakrën e 34 civilëve shqiptarë në fshatin Burim, Komuna e Malishevës", thuhet në njoftim.

Prokuroria dhe Policia njoftojnë se gjatë fazës së hetimeve janë siguruar prova materiale, përfshirë dëshmi të dëshmitarëve okularë dhe të mbijetuarve.

Të sugjeruara

Në fund bëhet e ditur se Prokuroria Speciale do të paraqesë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore të Prishtinës, Departamenti Special.

Masakra në fund të marsit të vitit 1999 ku u vranë dhe masakruan civilët shqiptarë, ndodhi në vendin e quajtur "Vrella e Mëhillit", në Burim të Malishevës. Shumica e viktimave ishin nga fshatrat Dragobil dhe Astrazup si dhe tre banorë të Suharekës, të cilët ishin strehuar në këtë pjesë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us