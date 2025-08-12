Policia e Elbasanit njoftoi sot se një 80-vjeçar ka humbur jetën nga vatrat e zjarrit në Gramsh, duke u bërë viktima e parë e kësaj vale zjarresh në vend.
Sipas njoftimit zyrtar, dyshohet se i moshuari ka ndezur zjarr në kopshtin e banesës së tij, në fshatin Kullollas. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe janë përhapur masivisht në disa fshatra të rrethit të Gramshit.
“Rreth orës 11:00, dyshohet se një shtetas rreth 80 vjeç, ka ndezur zjarr në kopshtin e banesës së tij, zjarr i cili ka dalë jashtë kontrolli dhe është përhapur masivisht. Dyshohet se si pasojë e asfiksimit, ky shtetas ka humbur jetën”, thuhet në deklaratën e policisë.
Në zonë kanë ndërhyrë menjëherë forcat e policisë, zjarrfikësit dhe shërbimet e emergjencave civile, të cilët po punojnë për shuarjen e zjarreve dhe evakuimin e banorëve të fshatrave të prekur.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe rrethanat e ngjarjes.
Për shkak të situatës që ka dalë jashtë kontrollit, ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka urdhëruar evakuimin e banorëve të tre fshatrave.