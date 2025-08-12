RAJONI
1 minuta leximi
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe rrethanat e ngjarjes.
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh / User Upload
18 orë më parë

Policia e Elbasanit njoftoi sot se një 80-vjeçar ka humbur jetën nga vatrat e zjarrit në Gramsh, duke u bërë viktima e parë e kësaj vale zjarresh në vend.

Sipas njoftimit zyrtar, dyshohet se i moshuari ka ndezur zjarr në kopshtin e banesës së tij, në fshatin Kullollas. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe janë përhapur masivisht në disa fshatra të rrethit të Gramshit.

“Rreth orës 11:00, dyshohet se një shtetas rreth 80 vjeç, ka ndezur zjarr në kopshtin e banesës së tij, zjarr i cili ka dalë jashtë kontrolli dhe është përhapur masivisht. Dyshohet se si pasojë e asfiksimit, ky shtetas ka humbur jetën”, thuhet në deklaratën e policisë.

Në zonë kanë ndërhyrë menjëherë forcat e policisë, zjarrfikësit dhe shërbimet e emergjencave civile, të cilët po punojnë për shuarjen e zjarreve dhe evakuimin e banorëve të fshatrave të prekur.

Të sugjeruara

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe rrethanat e ngjarjes.

Për shkak të situatës që ka dalë jashtë kontrollit, ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka urdhëruar evakuimin e banorëve të tre fshatrave.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us