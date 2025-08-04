Kopshti plot gjallëri që frymëzoi serinë ikonike "Zambakë uji" të piktorit impresionist francez, Claude Monet, vazhdon të magjepsë vizitorë nga e gjithë bota.
Monet (1840-1926) u zhvendos në fshatin Giverny në lle de France në prill të vitit 1883, ku bleu një shtëpi në vitin 1890 dhe krijoi Pellgun e famshëm të Zambakëve të Ujit.
Pikturat e krijuara midis viteve 1914 dhe 1917, bazuar në triadën e ngjyrave blu-jeshile-rozë, janë ndër pikturat më të famshme të impresionizmit.
Monet e shndërroi pemishten origjinale me fruta në një kopsht lulesh të lulëzuar duke përdorur fara të mbledhura nga e gjithë Franca dhe Evropa. Më vonë, ai e zgjeroi territorin për të përfshirë një "kopsht uji", të frymëzuar nga zambakët e ujit që pa në Panairin Botëror të Parisit në vitin 1889.
I ndikuar nga admirimi i tij për kulturën japoneze, ai krijoi një pellg me një urë të gjelbër me hark që përzihej pa probleme me peizazhin. Edhe pse fillimisht nuk kishte plane për të pikturuar zambakët, Monet përfundimisht krijoi gati 300 vepra arti të përqendruara në to.
Ndër pikturat e tij të tjera të famshme janë "Përshtypje: Lindja e diellit dhe "Fusha me lulekuqe". Shumë nga veprat e tij janë të vendosura në muzetë Marmottan Monet dhe Orsay të Parisit.
Shtëpia e Monet përfshinte tri studio dhe ndahej me dy fëmijët e tij nga martesa e tij e parë, gruan e tij të dytë Alice dhe gjashtë fëmijët e saj. Pas vdekjes së Monet në vitin 1926 në moshën 86-vjeçare, shtëpia u degradua për gati 50 vjet.
Trashëgimtari i tij i fundit ia dhuroi pronën Akademisë Franceze të Arteve të Bukura. Një restaurim i madh filloi në vitin 1976 dhe zgjati katër vjet, i udhëhequr nga dëshmitë e atyre që e kishin njohur pronën. Shtëpia dhe kopshtet u rihapën për publikun në vitin 1980 dhe tani janë të hapura shtatë muaj të çdo viti.
Në vitin 2024, vendi theu rekorde pjesëmarrjeje, duke tërhequr 770 mijë vizitorë, 52 për qind nga jashtë vendit dhe 48 për qind nga brenda Francës.
Sot, 12 kopshtarë mirëmbajnë terrenin, duke planifikuar lulëzime sezonale për të ruajtur harmoninë vizuale të vendit. Rreth 80 për qind e luleve rriten në serra aty pranë. Kopshti është i ndarë në dy seksione kryesore nga një shteg qendror, me vizitorët që shpesh presin në radhë për foto pranë pellgut të famshëm të zambakëve.
Brenda shtëpisë, turistët mund të eksplorojnë dhoma të dekoruara me shkëlqim, duke përfshirë një dhomë ngrënieje të verdhë dhe një kuzhinë me pllaka blu dhe të bardha, dy nga hapësirat më të fotografuara. Në atë kohë, kuzhina kishte ujë të rrjedhshëm të nxehtë dhe të ftohtë, një gjë e rrallë në shtëpitë e asaj epoke.
Monet është varrosur në Giverny, në përputhje me dëshirën e tij.
Gati 100 vjet pas vdekjes së tij, trashëgimia artistike e Monet jeton përmes kopshtit të tij të lulëzuar - një kanavacë e gjallë dhe një homazh i qëndrueshëm për vizionin e tij.