Shpellat e kripës në Iğdır të Türkiyes, të vendosura 80 metra nën tokë freskojnë njerëzit të cilët u prekën nga vapa përvëluese.
"Galeritë", të cilat u formuan si rezultat i operacioneve të nxjerrjes së kripës të kryera nga e kaluara deri më sot në Malin e Kripës në rrethin Tuzluca, tërheqin interes të madh në qershor dhe korrik, kur temperaturat janë të larta.
Të hapura për turizëm nën emrin "Qendra e Terapisë me Kripë", shpellat mirëpresin vizitorë nga i gjithë vendi.
Shpellat, të vizituara për qëllime turizmi shëndetësor, janë gjithashtu një destinacion popullor për njerëzit që duan të i shpëtojnë vapës përvëluese. Qytetarët në Iğdır, ku temperatura është rreth 40 gradë, vijnë në shpella për t'u freskuar.
Shpellat, 80 metra nën tokë, arrijnë një maksimum prej 12 gradë Celsius.
Shpellat pritën 44.000 vizitorë vendas dhe të huaj në qershor dhe korrik, kur nxehtësia ishte efektive, 85.000 që nga fillimi i vitit dhe 400.000 vizitorë vendas dhe të huaj që nga viti 2021.
Vizitorët tërhiqen nga moti i freskët
Një nga vizitorët, Dağıstan Güneş, tha se ata erdhën në Kars nga jashtë vendit për të vizituar zonën dhe gjithashtu vizituan Shpellat e Kripës së Iğdırit, për të cilat kishin dëgjuar më parë.
Güneş, i cili tregoi se u pëlqyen shumë shpellat, tha: "Ky është një nga thesaret e vendit tonë. Zoti i bekoftë ata që e mbrojnë dhe e ndërtojnë. Jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Të gjithë duhet të vijnë. Kur të vini në vendin tonë, ndaloni këtu; nuk do të pendoheni. Është gjithashtu mirë për disa sëmundje si bronkiti dhe astma".
Ai deklaroi se ishin shumë të befasuar nga ndryshimi i temperaturës në shpellë. "Jashtë është 35 gradë, këtu është minus 5 gradë, ajri është shumë i mirë. Do t'ua tregoj të gjithë miqve të mi, do t'ua rekomandoj atyre individualisht, të gjithëve së bashku dhe miqve të mi në ekip", tha Güneş.