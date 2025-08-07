BOTA
1 minuta leximi
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Sipas një gazete lokale, e cila citon burime qeveritare, Spanja po shqyrton alternativat për blerjen e avionëve nga Evropa në vend të ShBA-së.
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja / AP
10 orë më parë

Gazeta spanjolle "El Pais" ka njoftuar se Spanja ka hequr dorë nga plani i saj për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja dhe në vend të kësaj po kërkon alternativa nga Evropa.

Sipas gazetës, e cila citon burime qeveritare spanjolle, Spanja ka hequr dorë nga planet për të blerë F-35 nga ShBA-ja. Spanja ka pezulluar për një kohë të pacaktuar negociatat me Lockheed Martin me seli në ShBA, prodhuesin e F-35.

Ndërkohë, Spanja është drejtuar drejt alternativave evropiane si "Eurofighter" dhe po i vlerëson ato.

Të rekomanduara

Qeveria spanjolle miratoi një plan shpenzimesh për mbrojtjen prej 12.126 miliardë dollarësh në prill dhe u zotua të ndajë 2 për qind të produktit të saj të brendshëm bruto për mbrojtje dhe siguri.

Megjithatë, vendimi i Madridit për të kanalizuar 85 për qind të këtyre fondeve për sistemet ushtarake të prodhuara në Evropë ka rënë ndesh me prioritetet e mbrojtjes kombëtare për blerjen e avionëve F-35 të prodhuara në ShBA.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga kequshqyerja e rëndë në Gaza për shkak të rrethimit izraelit
Bullgari, vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve në jug të vendit
Liga e Konferencës: Egnatia dhe Dinamo luajnë sot në Slloveni dhe Kroacia
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Raport: Kanada, pas 7 tetorit 2023 ka rritje prej 1.800 për qind të krimeve islamofobe
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Tarifat e Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit Perëndimor
Sllovenia ndalon importet nga kolonitë izraelite të paligjshme
ShBA-ja dhe Serbia diskutojnë për uljen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor
Ardon Jashari nënshkruan për Milanin: Ishte ëndrra ime
Gashi: Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të shpallen më 8 ose 9 gusht
Mira Murati refuzoi 1 miliard dollarë nga Meta
Kurti priti në takim emisarin e BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Dy ministra të Ganës humbin jetën në një aksident me helikopter
Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us