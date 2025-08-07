RAJONI
2 minuta leximi
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Ndërsa vendet evropiane kanë filluar të shkëpusin bashkëpunimet me Izraelin për shkak të ofensivës brutale në Gaza prej gati 2 vitesh, shteti shqiptar thellon më tej marrëdhëniet, kësaj here në fushën e sigurisë kibernetike.
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike / AA
18 orë më parë

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK), në kuadër të përpjekjeve për të rritur qëndrueshmërinë kibernetike dhe për të ndërtuar partneritete strategjike ndërkombëtare, ka pritur sot një delegacion izraelit në një workshop dedikuar bashkëpunimit teknik dhe shkëmbimit të praktikave më të mira në fushën e sigurisë digjitale.

Drejtori i përgjithshëm i AKSK-së, Igli Tafa, theksoi rëndësinë e thellimit të këtij bashkëpunimi me partnerët izraelitë, duke e cilësuar si thelbësor për krijimin e një sistemi të integruar dhe të qëndrueshëm të sigurisë kibernetike në Shqipëri. Sipas tij, përvoja dhe mbështetja që Izraeli ka ofruar në hartimin e strategjive dhe ngritjen e kapaciteteve operacionale është një model i suksesshëm që i shërben sigurisë kombëtare.

Ndërkaq, Ambasadorja e Izraelit në Shqipëri, Galit Peleg, gjatë fjalimit të saj, vuri në dukje rëndësinë e ndërtimit të besimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë në përballjen me sfidat digjitale. Ajo rikonfirmoi mbështetjen e vazhdueshme të shtetit izraelit për përpjekjet e Shqipërisë në këtë fushë.

Në Workshop-in e organizuar morën pjesë përfaqësues nga institucione të larta të vendit si: Prokuroria e Përgjithshme, Ministria e Mbrojtjes, Parlamenti i Shqipërisë, Policia e Shtetit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, AKSHI, INSTAT dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Të rekomanduara

Pjesëmarrësit ndanë përvoja, diskutuan sfida aktuale dhe analizuan praktika të aplikueshme në forcimin e mekanizmave të reagimit ndaj incidenteve kibernetike.

Gjatë mbledhjes u diskutuan sfidat aktuale, u ndanë përvoja konkrete dhe u analizuan modele efektive për përmirësimin e reagimit ndaj incidenteve kibernetike.

Ky takim rikonfirmon vizionin për një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe afatgjatë mes Shqipërisë dhe Izraelit.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga kequshqyerja e rëndë në Gaza për shkak të rrethimit izraelit
Bullgari, vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve në jug të vendit
Liga e Konferencës: Egnatia dhe Dinamo luajnë sot në Slloveni dhe Kroacia
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Raport: Kanada, pas 7 tetorit 2023 ka rritje prej 1.800 për qind të krimeve islamofobe
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Tarifat e Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit Perëndimor
Sllovenia ndalon importet nga kolonitë izraelite të paligjshme
ShBA-ja dhe Serbia diskutojnë për uljen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor
Ardon Jashari nënshkruan për Milanin: Ishte ëndrra ime
Gashi: Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të shpallen më 8 ose 9 gusht
Mira Murati refuzoi 1 miliard dollarë nga Meta
Kurti priti në takim emisarin e BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Dy ministra të Ganës humbin jetën në një aksident me helikopter
Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us