Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Të martën, Trump tha se ShBA-ja do ta “marrë këtë vendim” në lidhje me sanksionet ndaj vendeve që blejnë naftë ruse pas bisedimeve midis të dërguarit special të ShBA-së, Steve Witkoff, dhe zyrtarëve rusë në Moskë.
14 orë më parë

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, nënshkroi sot një urdhër ekzekutiv që vendos tarifë shtesë prej 25 për qind ndaj Indisë në përgjigje të vazhdimit të blerjes së naftës ruse, tha Shtëpia e Bardhë. 

“Për ta trajtuar emergjencën kombëtare të përshkruar në Urdhrin Ekzekutiv 14066, unë përcaktoj se është e nevojshme dhe e përshtatshme të vendoset një tarifë shtesë ‘ad valorem’ mbi importet e artikujve të Indisë, e cila importon drejtpërdrejt ose tërthorazi naftë të Federatës Ruse”, thuhet në tekstin e urdhrit.

Trump tha sot se ShBA-ja do ta “marrë këtë vendim” në lidhje me sanksionet ndaj vendeve që blejnë naftë ruse pas bisedimeve midis të dërguarit special të ShBA-së, Steve Witkoff, dhe zyrtarëve rusë në Moskë.

Trump akuzon New Delhin se po përfiton nga rishitja e naftës ruse.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
