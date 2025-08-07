Një foshnjë palestineze vdiq të enjten nga kequshqyerja e rëndë që rezulton nga politika e Izraelit për urinë në Rripin e Gazës, sipas mjekëve.
Një burim mjekësor tha se foshnja 16-muajshe Mohammed Zakaria Asfour humbi jetën në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis si pasojë e komplikimeve të lidhura me urinë mes një mungese të madhe ushqimi dhe ilaçesh për shkak të rrethimit izraelit.
Aktivistët ndanë video në mediat sociale që tregonin trupin jashtëzakonisht të brishtë të Mohammedit dhe kockat e dala jashtë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 193 persona, përfshirë 96 fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja në Rripin e Gazës që nga tetori 2023 për shkak të rrethimit të vazhdueshëm të Izraelit.
Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe, që nga marsi i këtij viti, ka mbyllur të gjitha kalimet, duke bllokuar hyrjen e ndihmës humanitare dhe duke përkeqësuar kushtet për popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit.
Sipas Zyrës së Medias së Qeverisë së Gazës, që nga 27 korriku, Izraeli ka lejuar vetëm 843 kamionë me ndihma - shumë më pak se 6,000 të nevojshëm për të përmbushur nevojat e përditshme të banorëve për vetëm 10 ditë.
Izraeli është përballur me zemërim në rritje për luftën e tij shkatërruese në Gaza, ku më shumë se 61,000 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.