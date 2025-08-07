Një raport i ri i publikuar të mërkurën në mëngjes paralajmëroi për një rritje alarmante të incidenteve të urrejtjes në të gjithë Kanadanë që nga sulmi i Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023, me krimet e urrejtjes islamofobike dhe anti-palestineze që u rritën deri në 1.800 për qind në disa rajone.
Raporti, i titulluar "Dokumentimi i 'Përjashtimit Palestinez'" dhe i shkruar nga Nadia Hasan e Qendrës së Kërkimit të Islamofobisë në Universitetin e Jorkut, përshkruan atë që e quan një rritje "të mprehtë dhe të rrezikshme" të islamofobisë, racizmit antipalestinez (APR) dhe racizmit antiarab (AAR) gjatë 21 muajve të fundit.
"Pas tetorit 2023, Kanadaja pa një rritje të racizmit antipalestinez, islamofobisë dhe racizmit antiarab që prek shumë fusha të jetës dhe punës për kanadezët", tha Hasan gjatë një konference për shtyp në Ottawa.
Bazuar në konsultimet me 16 organizata kanadeze, të dhëna publike dhe raporte mediatike, raporti zbuloi se Shërbimet e Policisë së Torontos panë një rritje prej 1.600 për qind nga viti në vit në krimet e urrejtjes antipalestineze dhe islamofobe midis 7 tetorit dhe 20 nëntorit 2023.
Sipas Statistikave të Kanadasë, një rritje prej 94 për qind në krimet e urrejtjes antimuslimane dhe një rritje prej 52 për qind në krimet e urrejtjes kundër arabëve dhe aziatikëve perëndimorë u regjistrua në vitin 2023.
Këshilli Kombëtar i Myslimanëve Kanadezë (NCCM) raportoi një rritje prej 1.300 për qind në rastet e islamofobisë në muajin pas 7 tetorit, duke u rritur në 1.800 për qind gjatë vitit.
Qendra e Mbështetjes Ligjore Myslimane (MLSC) dokumentoi 474 ankesa për të drejtat e njeriut midis tetorit 2023 dhe marsit 2024, duke përfshirë 345 raste të individëve që humbën vendet e punës ose u vendosën në pushim për shkak të mbështetjes për Palestinën. Qendra Ligjore për Palestinën raportoi një rritje prej 600 për qind në rastet e APR-së gjatë tetë muajve.
Duke vënë në dukje se raporti kap vetëm një pjesë të vogël të asaj që po përballen komunitetet, Hasan tha: "Informacioni i përfshirë në këtë raport bazohet në intervista me këto organizata, të dhëna që disa prej këtyre organizatave kanë ofruar, të dhëna të disponueshme publikisht, si dhe raporte mediatike nga tetori 2023 deri në nëntor 2024."
Amira Elghawaby, Përfaqësuesja Speciale e Kanadasë për Luftimin e Islamofobisë, paralajmëroi se gjetjet kërkojnë veprime urgjente.
"Ne e shohim këtë në censurën dhe heshtjen e kanadezëve që mbrojnë të drejtat e njeriut palestinez me pasoja reale në jetesën dhe të ardhmen e tyre," tha ajo.
Duke theksuar se incidente të tilla vazhdojnë të ndodhin çdo ditë në të gjithë Kanadanë dhe duke kërkuar që ato të përballen, ajo tha: "Tropat e vjetra që u rritën pas 11 shtatorit janë rikthyer, të amplifikuara nga e djathta ekstreme dhe të tjerët, dhe përdoren përsëri për të dehumanizuar komunitetet tona, veçanërisht palestinezët-myslimanë dhe arabo-kanadezët."
Raporti bën thirrje për miratimin e një përkufizimi të racizmit antipalestinez, përgjegjshmëri më të mirë për krimet e motivuara nga urrejtja dhe hetime të pavarura se si shkollat dhe institucionet publike i kanë përgjigjur këtyre kërcënimeve në rritje.