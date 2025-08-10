BOTA
Evropa përkrah përpjekjet e Trump për paqe në Ukrainë, duke kërkuar siguri për Ukrainën
“Rruga drejt paqes në Ukrainë nuk mund të vendoset pa Ukrainën”, thuhet në një deklaratë.
10 Gusht 2025

Udhëheqësit evropianë përshëndetën përpjekjet e presidentit të ShBA-së Donald Trump për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, por përsëritën nevojën që “një zgjidhje diplomatike duhet të mbrojë interesat jetësore të sigurisë së Ukrainës” dhe kontinentit.

“Ne mirëpresim punën e presidentit Trump për të ndaluar vrasjet në Ukrainë, për t’i dhënë fund luftës së agresionit të Federatës Ruse dhe për të arritur paqe dhe siguri të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën”, thuhet në një deklaratë të udhëheqësve evropianë dhe të BE-së.

Vetëm një qasje që kombinon diplomacinë aktive, mbështetjen për Ukrainën dhe presionin ndaj Rusisë për t’i dhënë fund luftës së saj mund të ketë sukses, kanë vënë në dukje në deklaratë presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministrja italiane Giorgia Meloni, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri polak Donald Tusk, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, presidenti finlandez Alexander Stubb dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

Deklarata erdhi përpara takimit të Trumpit me presidentin rus Vladimir Putin në shtetin amerikan të Alaskës të premten e ardhshme për të diskutuar të ardhmen e luftës në Ukrainë.

Në deklaratë thuhet se udhëheqësit ranë dakord se interesat jetësore përfshijnë nevojën për garanci të forta dhe të besueshme sigurie që i mundësojnë Ukrainës të mbrojë në mënyrë efektive sovranitetin dhe integritetin e saj territorial.

“Rruga drejt paqes në Ukrainë nuk mund të vendoset pa Ukrainën”, kanë thënë liderët.

Duke përsëritur angazhimin e tyre ndaj parimit se kufijtë ndërkombëtarë nuk duhet të ndryshohen me forcë, udhëheqësit kanë theksuar se linja aktuale e kontaktit duhet të jetë pika fillestare e negociatave.

“Ne vazhdojmë të qëndrojmë fort në anën e Ukrainës. Jemi të bashkuar si evropianë dhe të vendosur të promovojmë së bashku interesat tona”, thuhet në deklaratë.

Ky zhvillim vjen po ashtu pasi Trump tha të premten se “do të ketë disa shkëmbime territoresh” për të arritur një marrëveshje paqeje.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
