Spitalet në Gaza vazhdojnë të raportojnë vdekje të lidhura me urinë e detyruar, ndërsa Izraeli ka lejuar dërgimin e sasisë tepër të kufizuar të mallrave dhe ndihmës humanitare.
10 orë më parë

Një djalë palestinez 5-vjeçar ka vdekur nga uria për shkak të mungesës së ushqimit dhe suplementeve ushqyese, pas bllokadës së vendosur nga Izraeli që prej marsit, sipas burimeve mjekësore.

Një burim mjekësor në Spitalin Nasser në jug të Gazës i tha Agjencisë Anadolu se Muhamed Zakaria Khudr, i cili kishte aftësi të kufizuara fizike, e pa peshën e tij të binte nga 12 kilogramë në 3 kilogramë para se të ndërronte jetë të hënën.

Pamje që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë trupin e tij të dobësuar skajshmërisht, me brinjët dukshëm të ekspozuara. Babai i tij tha se humbja e peshës dhe vdekja u shkaktuan nga mungesa e qumështit dhe furnizimeve ushqimore.

Spitalet në Gaza vazhdojnë të raportojnë vdekje të lidhura me urinë e detyruar, ndërsa Izraeli ka lejuar dërgimin e sasisë tepër të kufizuar të mallrave dhe ndihmës humanitare vetëm rreth dy javë më parë.

Zyra e Mediave e Gazës tha të dielën se Izraeli lejoi 1.210 kamionë ndihme të hynin në territor gjatë 14 ditëve, duke plotësuar vetëm 14 për qind të rreth 8.400 kamionëve të nevojshëm në atë periudhë për të adresuar urinë.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha të hënën se numri i viktimave nga uria është rritur në 222, përfshirë 101 fëmijë, pasi edhe pesë palestinezë të tjerë vdiqën gjatë 24 orëve të fundit.

Programi Botëror i Ushqimit tha se një e treta e popullsisë nuk ka ngrënë për ditë të tëra, duke e quajtur situatën “të paprecedent” në nivelin e urisë dhe dëshpërimit.

Gjenocidi i Izraelit në Gaza

Izraeli ka vrarë mbi 61.500 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, gjatë masakrës në Gazën e rrethuar.

Sipas agjencisë zyrtare palestineze WAFA, rreth 11.000 palestinezë dyshohet se janë ende nën rrënojat e shtëpive të shkatërruara.

Megjithatë, ekspertët thonë se numri real i viktimave është ndjeshëm më i lartë se ai i raportuar nga autoritetet në Gaza, duke vlerësuar se mund të jetë rreth 200.000.

Gjatë gjenocidit, Izraeli ka shndërruar pjesën më të madhe të enklavës së bllokuar në gërmadha dhe ka zhvendosur praktikisht gjithë popullsinë e saj.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij kundër palestinezëve në enklavën e rrethuar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
