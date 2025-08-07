RAJONI
1 minuta leximi
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
“Situata në Kosovë është aktualisht e qëndrueshme, por mund të ndryshojë ndjeshëm brenda disa orësh. Prandaj, jini të përgatitur të reagoni në mënyrë të përshtatshme”, tha zëvendësshefi i Mbrojtjes i Bullgarisë gjenerallejtënant Mikhail Popov.
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR / Kosova Press
14 orë më parë

Një kontingjent prej 97 ushtarakësh u dërgua të enjten me një ceremoni zyrtare para Bashkisë së Shumenit në Bullgari për të marrë pjesë në misionin e KFOR-it në Kosovë.

Zëvendësshefi i Mbrojtjes i Bullgarisë, gjenerallejtënant Mikhail Popov në fjalimin e tij para kontingjetit të ushtarëve theksoi se “situata në Kosovë është aktualisht e qëndrueshme, por mund të ndryshojë ndjeshëm brenda disa orësh. Prandaj, jini të përgatitur të reagoni në mënyrë të përshtatshme. Ndiqni procedurat standarde të veprimit dhe urdhrat e komandantëve tuaj".

"Jam i sigurt se përvoja dhe përgatitja juaj do t'ju lejojnë të performoni në një nivel të lartë. Gjithmonë kini parasysh: në Kosovë ju nuk përfaqësoni Batalionin e 29-të të Mekanizuar, ju nuk përfaqësoni Forcat Tokësore. Para aleatëve tanë ju përfaqësoni Ushtrinë Bullgare, dhe para popullsisë  dhe autoriteteve lokale, ju jeni përfaqësues të NATO-s", shtoi Popov.

Të rekomanduara

Në ceremoni morën pjesë zëvendësshefi i Mbrojtjes gjenerallejtënant Mikhail Popov, admirali i Flotës Galin Manev, zëvendëskomandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta, gjeneral brigade Plamen Yordanov, zëvendëskomandanti i Forcave Tokësore, guvernatorja e rajonit Shumen Katya Ivanova, kryetarja e Këshillit Bashkiak Shumen Asya Asparuhova dhe zëvendëskryetari i Bashkisë Shumen, Nikolay Kolev. 


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga kequshqyerja e rëndë në Gaza për shkak të rrethimit izraelit
Bullgari, vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve në jug të vendit
Liga e Konferencës: Egnatia dhe Dinamo luajnë sot në Slloveni dhe Kroacia
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Raport: Kanada, pas 7 tetorit 2023 ka rritje prej 1.800 për qind të krimeve islamofobe
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Tarifat e Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit Perëndimor
Sllovenia ndalon importet nga kolonitë izraelite të paligjshme
ShBA-ja dhe Serbia diskutojnë për uljen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor
Ardon Jashari nënshkruan për Milanin: Ishte ëndrra ime
Gashi: Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të shpallen më 8 ose 9 gusht
Mira Murati refuzoi 1 miliard dollarë nga Meta
Kurti priti në takim emisarin e BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Dy ministra të Ganës humbin jetën në një aksident me helikopter
Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us