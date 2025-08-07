Të paktën 61.258 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, përfshirë 197 që kanë vdekur nga uria, tha Ministria e Shëndetësisë të enjten.
Një deklaratë tha se 100 trupa u sollën në spitalet e ministrisë në 24 orët e fundit, ndërsa 603 persona u plagosën, duke e çuar numrin e të lënduarve në 152.045 në sulmin izraelit që nga tetori i vitit 2023.
Ministria tha gjithashtu se katër persona të tjerë vdiqën nga uria dhe kequshqyerja gjatë ditës së kaluar, duke e çuar numrin e të vdekurve që nga tetori i vitit 2023 në 197, përfshirë 96 fëmijë.
Një burim mjekësor tha se foshnja 16-muajshe, Mohammed Zakaria Asfou, humbi jetën në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis si pasojë e komplikimeve të lidhura me urinë mes një mungese të madhe ushqimi dhe ilaçesh për shkak të rrethimit izraelit.
Aktivistët ndanë video në mediat sociale që tregonin trupin jashtëzakonisht të brishtë të Mohammedit dhe kockat e dala.
Ministria tha gjithashtu se 51 palestinezë u vranë dhe 230 të tjerë u plagosën ndërsa përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare gjatë ditës së kaluar, duke e çuar numrin total të njerëzve të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë në 1.706 me mbi 12.030 të tjerë të plagosur që nga 27 maji, kur Fondacioni Humanitar i Gazës, i cili është shumë i diskutueshëm, filloi operacionet.
Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe, që nga 2 marsi, ka mbyllur të gjitha kalimet, duke bllokuar hyrjen e ndihmës humanitare dhe duke përkeqësuar kushtet për popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit.
Sipas zyrës së medias qeveritare të Gazës, Izraeli lejoi vetëm 92 kamionë me ndihma të mërkurën, shumë më pak se 600 kamionët e nevojshëm çdo ditë për të përmbushur nevojat e banorëve.
Ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj në Rripin e Gazës më 18 mars, duke shkelur një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve që hyri në fuqi në janar.
Përpjekjet për një armëpushim tjetër të udhëhequr nga ShBA-ja, Egjipti dhe Katari deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat.