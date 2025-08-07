LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe, që nga 2 marsi, ka mbyllur të gjitha kalimet, duke bllokuar hyrjen e ndihmave humanitare dhe duke përkeqësuar kushtet për popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit.
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria / AA
14 orë më parë

Të paktën 61.258 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, përfshirë 197 që kanë vdekur nga uria, tha Ministria e Shëndetësisë të enjten.

Një deklaratë tha se 100 trupa u sollën në spitalet e ministrisë në 24 orët e fundit, ndërsa 603 persona u plagosën, duke e çuar numrin e të lënduarve në 152.045 në sulmin izraelit që nga tetori i vitit 2023.

Ministria tha gjithashtu se katër persona të tjerë vdiqën nga uria dhe kequshqyerja gjatë ditës së kaluar, duke e çuar numrin e të vdekurve që nga tetori i vitit 2023 në 197, përfshirë 96 fëmijë.

Një burim mjekësor tha se foshnja 16-muajshe,  Mohammed Zakaria Asfou, humbi jetën në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis si pasojë e komplikimeve të lidhura me urinë mes një mungese të madhe ushqimi dhe ilaçesh për shkak të rrethimit izraelit.

Aktivistët ndanë video në mediat sociale që tregonin trupin jashtëzakonisht të brishtë të Mohammedit dhe kockat e dala.

Të rekomanduara

Ministria tha gjithashtu se 51 palestinezë u vranë dhe 230 të tjerë u plagosën ndërsa përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare gjatë ditës së kaluar, duke e çuar numrin total të njerëzve të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë në 1.706 me mbi 12.030 të tjerë të plagosur që nga 27 maji, kur Fondacioni Humanitar i Gazës, i cili është shumë i diskutueshëm, filloi operacionet.

Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe, që nga 2 marsi, ka mbyllur të gjitha kalimet, duke bllokuar hyrjen e ndihmës humanitare dhe duke përkeqësuar kushtet për popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit.

Sipas zyrës së medias qeveritare të Gazës, Izraeli lejoi vetëm 92 kamionë me ndihma të mërkurën, shumë më pak se 600 kamionët e nevojshëm çdo ditë për të përmbushur nevojat e banorëve.

Ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj në Rripin e Gazës më 18 mars, duke shkelur një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve që hyri në fuqi në janar. 

Përpjekjet për një armëpushim tjetër të udhëhequr nga ShBA-ja, Egjipti dhe Katari deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga kequshqyerja e rëndë në Gaza për shkak të rrethimit izraelit
Bullgari, vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve në jug të vendit
Liga e Konferencës: Egnatia dhe Dinamo luajnë sot në Slloveni dhe Kroacia
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Raport: Kanada, pas 7 tetorit 2023 ka rritje prej 1.800 për qind të krimeve islamofobe
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Tarifat e Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit Perëndimor
Sllovenia ndalon importet nga kolonitë izraelite të paligjshme
ShBA-ja dhe Serbia diskutojnë për uljen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor
Ardon Jashari nënshkruan për Milanin: Ishte ëndrra ime
Gashi: Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të shpallen më 8 ose 9 gusht
Mira Murati refuzoi 1 miliard dollarë nga Meta
Kurti priti në takim emisarin e BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Dy ministra të Ganës humbin jetën në një aksident me helikopter
Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us