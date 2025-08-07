BOTA
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
"CEO i Intelit është shumë i konfliktuar dhe duhet të japë dorëheqjen menjëherë”, shkroi Trump në “Truth Social”. “Nuk ka zgjidhje tjetër për këtë problem”, tha ai.
11 orë më parë

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, kërkoi që drejtori ekzekutiv (CEO) i kompanisë Intel, Lip-Bu Tan, të japë dorëheqjen “menjëherë” për shkak të lidhjeve të dyshuara me kompanitë kineze me lidhje ushtarake.

"CEO i Intelit është shumë i konfliktuar dhe duhet të japë dorëheqjen menjëherë”, shkroi Trump në “Truth Social”. “Nuk ka zgjidhje tjetër për këtë problem”, tha ai.

Kërkesa e Trumpit vjen pas shqetësimeve në lidhje me investimet e raportuara të Tanit në firmat kineze të gjysmëpërçuesve që dyshohet se janë të lidhura me Partinë Komuniste Kineze dhe Ushtrinë Çlirimtare Popullore.

Senatori republikan Tom Cotton ngriti shqetësime të ngjashme në një letër drejtuar bordit të Intelit të mërkurën, duke vënë në pikëpyetje aftësinë e Tanit për të përmbushur detyrimet sipas granteve të qeverisë amerikane si “Akti CHIPS”, duke pasur parasysh lidhjet e tij me Kinën.

Cotton tha se Tan, i cili u bë shef ekzekutiv i Intelit në mars, kontrollon dhjetëra kompani kineze dhe ka aksione në qindra firma kineze të prodhimit të avancuar dhe çipave, dhe të paktën tetë kompani dyshohet se kanë lidhje ushtarake.

Para se t’i bashkohej Intelit, Tan drejtoi “Cadence Design Systems”, e cila kohët e fundit u deklarua fajtore për shitjen e paligjshme të teknologjive amerikane të kontrolluara nga eksporti te subjektet e lidhura me ushtrinë kineze, tha senatori në letër.

Intel nuk iu përgjigj menjëherë deklaratës së Trumpit, por aksionet e gjigantit amerikan të çipave ranë pas komenteve të presidentit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
