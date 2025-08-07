TÜRKİYE
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
Numri i pasagjerëve ndërkombëtarë u rrit me 9 për qind, duke arritur në 19,6 milionë në periudhën janar-korrik.
Kompania ajrore turke Turkish Airlines ka transportuar 51,2 milionë pasagjerë në shtatë muajt e parë të këtij viti, me një koeficient ngarkese prej 82,1 për qind.

Turkish Airlines në një deklaratë të postuar në Platformën Publike të Zbulimit të Türkiyes (KAP) tha se numri i përgjithshëm i pasagjerëve u rrit me 4,7 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar nga janari deri në korrik.

Numri i pasagjerëve ndërkombëtarë u rrit me 9 për qind, duke arritur në 19,6 milionë në periudhën janar-korrik.

Koeficienti i ngarkesës së pasagjerëve u rrit me 0,6 për qind në bazë vjetore në të njëjtën periudhë, pasi ai i pasagjerëve ndërkombëtare ishte 81,7 për qind dhe ai i pasagjerëve vendas ishte 85,6 për qind.

Kilometrat e vendeve të disponueshme të kompanisë u rritën me 6,1 për qind në 153,9 miliardë në periudhën shtatë-mujore, nga 145,1 miliardë në të njëjtën periudhë të vitit 2024.

Vëllimi i ngarkesave dhe postës u rrit me 4,4 për qind në 1,21 milion tonë në të njëjtën periudhë në vitin 2025, krahasuar me 1,16 milion tonë në periudhën janar-korrik të vitit 2024.

Flota e kompanisë arriti në 491 avionë në fund të korrikut.

Vetëm gjatë muajit korrik, numri i përgjithshëm i pasagjerëve të Turkish Airlines u rrit me 8,4 për qind në baza vjetore, duke shkuar në 9 milionë.

Pasagjerët e transferuar nga kombëtar në ndërkombëtar në korrik u rritën me 12,8 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 3,3 milionë, ndërsa koeficienti i ngarkesës së pasagjerëve u rrit me 0,2 pikë përqindjeje në 85,4 për qind.

Koeficienti i ngarkesës ndërkombëtare në muajin korrik ishte 84,8 për qind, dhe i ngarkesës vendase 90,6 për qind.

Kilometrat e vendeve të disponueshme të kompanisë u rritën me 8,7 për qind, duke arritur në 25 miliardë në korrik të vitit 2025.

Vëllimi i ngarkesave dhe postës së transportuar arriti në 191.100 tonë në korrik të këtij viti, 11,2 për qind më shumë se i njëjti muaj në vitin 2024.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
