Den argentinske præsident Javier Milei har meddelt, at hans land vil flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem – en by, hvis status er et af de mest følsomme spørgsmål i Israel-Palæstina-konflikten, da Israel stadig besætter det palæstinensiske Østjerusalem.

“Jeg er stolt over at kunne meddele, at vi i 2026 vil gennemføre flytningen af vores ambassade til byen Vestjerusalem”, sagde Milei i en tale onsdag i det israelske parlament under et officielt statsbesøg. Argentinas ambassade ligger i øjeblikket nær den israelske kystby Tel Aviv.

Milei, der regnes som en af Israels stærkeste internationale allierede under dets folkemorderiske krig mod Gaza, er i denne uge på officielt besøg i Israel. Hans ophold i Tel Aviv og Jerusalem byder på et tæt pakket program – fra møder med Israels premierminister Benjamin Netanyahu og gidslers pårørende til besøg ved Grædemuren og modtagelsen af den såkaldte jødiske nobelpris.

Det er anden gang, Milei foretager et officielt besøg i Israel. Han besøgte landet første gang i februar 2024 – blot to måneder efter at have tiltrådt som præsident – som sin første udenlandsrejse.