Flere danske medier har vist pro-israelske annoncer via Google Ads – herunder en video, der angriber den internationale straffedomstols (ICC) anklager, som har udstedt en arrestordre på Israels premierminister Benjamin Netanyahu.

Det er ifølge Danmarks Radio onsdag.

Blandt de medieorganisationer, der har vist annoncerne, er Jysk-Fynske Medier, JP/Politikens Hus, Aller Media og Berlingske Media.

Flere forskere har kaldt annoncerne for “propaganda” og udtrykt bekymring over deres mulige indflydelse på den offentlige opinion.

“Det her er meget tydelig israelsk propaganda. Der er ingen tvivl om det”, siger lektor Jakob Bæk Kristensen til DR.

“Der er ingen nuancer, og ingen af de uhyrligheder, der sker i Gaza, bliver nævnt. Det er fuldstændig afkoblet”, tilføjer han.

Thomas Ploug, professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet, har også kritiseret kampagnen.

“Politisk reklame er problematisk, fordi det rummer et enormt potentiale for misinformation. Dele af det fungerer – efter min bedste overbevisning – helt tydeligt som propaganda”, udtaler han.

I annonceoplysningerne står ‘Israel’s Government Advertising Agency’ som afsender.

“Vi har lokaliseret bannerne i Google og blokeret dem, sammen med linket til YouTube-videoen, og fjernet annoncøren”, siger Lisbet Røge Jensen, kommerciel direktør hos Berlingske Media.

Google udtalte i et skriftligt svar, at de har taget handling over for annoncer, der overtræder retningslinjerne, herunder dem med “chokerende eller voldeligt indhold”.

Efter at have undersøgt sagen bekræftede Google, at de har fjernet nogle af de pågældende annoncer.

Internetgiganten tilføjede, at Google globalt fjerner omkring 10.000 annoncer i minuttet som led i indsatsen for at opretholde et sikkert annoncenetværk.