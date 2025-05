Tyrkiets kommunikationschef Fahrettin Altun har udtrykt kondolence til IHH Humanitarian Relief Foundation, efter at fem af organisationens nødhjælpsarbejdere blev dræbt og to andre alvorligt såret i nylige israelske luftangreb mod Gaza.

I en erklæring offentliggjort torsdag på platformen X anklagede Altun den israelske regering for at sprede terror i Gaza på et “folkemorderisk niveau” – og påpegede, at selv nødhjælpsarbejdere, som sætter livet på spil for at levere humanitær hjælp, er mål for angreb.

“Den zionistiske israelske administration fortsætter sine systematiske massakrer i Gaza, hvor børn, unge, ældre og kvinder bliver ramt uden skelnen”, lød det i Altuns udtalelse.

“Nu er de endda gået så vidt som til at bombe uskyldige nødhjælpsarbejdere, der risikerer deres liv for at bringe et stykke brød og en tår vand til det belejrede folk i Gaza”.

Altun opfordrede det internationale samfund til at råbe højt og tage konkret handling for at standse “denne brutalitet”.

Han tilføjede, at Tyrkiet vil fortsætte sine diplomatiske bestræbelser gennem internationale fora for at standse blodsudgydelserne i Gaza og sikre, at de ansvarlige bliver stillet til regnskab.

Med livet som indsats

IHH udtalte, at deres nødhjælpsarbejdere, i samarbejde med FN’s Verdensfødevareprogram, arbejdede med at levere mad og nødhjælp til civile, der er fanget i Gaza midt i de fortsatte israelske militæroffensiver.

“Vi fordømmer på det kraftigste dette afskyelige angreb på nødhjælpsarbejdere, som dagligt risikerer livet for at bringe hjælp til det undertrykte folk i Gaza”, hedder det i en erklæring fra IHH.

De dræbte nødhjælpsarbejdere er identificeret som Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mutaz Receb, Ishak el-Tayf og Cemal el-Mubayyid.