Thailand og Cambodja blev torsdag enige om at trække tropper tilbage fra et omstridt grænseområde efter nylige sammenstød mellem de to landes styrker, rapporterer lokale medier.

Aftalen blev indgået under et møde mellem Thailands hærchef, general Pana Klaewplodthuk, og hans cambodjanske modpart, general Mao Sophan, ved Chong Chom Pass i Surin-provinsen, ifølge Thai PBS World.

Parterne blev enige om at trække deres tropper 200 meter tilbage fra et specifikt sted i det omstridte område nær Thailands grænse i Ubon Ratchathani-provinsen.

Thailands premierminister Paetongtarn Shinawatra havde tidligere talt med sin cambodjanske kollega Hun Manet for at nedtrappe spændingerne ved grænsen.

”Vi har en gensidig forståelse for at løse situationen hurtigst muligt og forhindre yderligere hændelser,” sagde Paetongtarn til journalister og tilføjede, at hendes forhold til Hun Manet forbliver venskabeligt.

Tidligt onsdag udvekslede thailandske og cambodjanske soldater ild i det umarkerede grænseområde, men der blev ikke rapporteret om tilskadekomne.

Hændelsen, som varede i 10 minutter, fandt sted i det omstridte område langs Cambodjas Preah Vihear-provins og Thailands nordøstlige Ubon Ratchathani-provins.

Området omkring Cambodjas Choam Ksan-distrikt og den thailandske Chong Bok-grænsepost er ikke officielt afgrænset, og begge lande gør krav på dele af territoriet.