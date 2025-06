Mindst 15 personer mistede livet, da en bus med universitetsstuderende mandag morgen kørte frontalt ind i en MPV i det nordlige Malaysia, oplyser lokale redningstjenester.

Tretten af ofrene døde på stedet nær grænsen til Thailand på den trafikerede øst-vest-motorvej, mens yderligere to døde på hospitalet.

31 personer blev desuden såret.

“Bussen væltede, og MPV’en gled ned i en grøft”, oplyste Peraks katastrofeberedskab.

“Nogle ofre formåede selv at komme ud, nogle blev slynget ud, mens andre stadig sad fast inde i bussen”, tilføjede myndighederne.

Bussen transporterede studerende fra Sultan Idris Education University nord for Kuala Lumpur, da sammenstødet med MPV’en fandt sted.

Redningsmandskabet oplyste, at en hydraulisk skæremaskine var nødvendig for at befri nogle af ofrene fra bussen.

Malaysia har en høj trafikulykkesrate, og ifølge dagbladet The Star dør der i gennemsnit én person hver anden time på landets trafikerede veje.