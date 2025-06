Mindst ti personer er omkommet og flere er blevet såret ved et angreb på en skole i den østrigske by Graz, oplyser Reuters med henvisning til det lokale nyhedsbureau APA.

Den mistænkte gerningsmand bag skoleskyderiet er blandt de omkomne, oplyste det østrigske politi tirsdag i et opslag på X.

Det østrigske statsmedie ORF meldte, at flere personer, herunder elever og lærere, er blevet alvorligt såret.

Østrigs kansler Christian Stocker betegnede skyderiet som en "national tragedie" i en erklæring tirsdag og udtrykte sin medfølelse til de familier, der har mistet deres børn.

"Angrebet på skolen i Graz er en national tragedie, der har rystet hele vores land dybt", sagde Stocker.

"Der findes ingen ord for den smerte og sorg, vi alle – hele Østrig – føler lige nu", tilføjede han.

Politiet oplyste, at der var igangsat en aktion på en gade ved navn Dreierschuetzengasse, hvor der ligger et gymnasium, men afholdt sig fra yderligere kommentarer.

Politiet i Graz blev udsendt i stort antal, efter at have modtaget en melding om en situation på stedet, og der blev hørt skud, oplyser politiet.

Talsperson for politiet, Sabri Yorgun, sagde, at specialstyrker var blandt dem, der blev sendt til gymnasiet efter en indberetning kl. 10 om formiddagen, og at myndighederne arbejdede på at få et overblik over, hvad der var sket.

Graz, Østrigs næststørste by, ligger i den sydøstlige del af landet og har omkring 300.000 indbyggere.