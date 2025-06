Nordkorea har onsdag aften indstillet sine propagandaudsendelser langs grænsen til Sydkorea – blot én dag efter, at Seoul valgte at stoppe sin egen anti-Pyongyang-kampagne.

Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

“Der er ingen områder, hvor sådanne udsendelser bliver opfanget”, udtalte oberst Lee Sung-jun, talsperson for Sydkoreas fælles stabschefer, ifølge Yonhap.

Militæret fortsætter med at overvåge Nordkoreas aktiviteter tæt på grænsen, tilføjede han.

Sydkoreas beslutning om at afslutte sin højttalerkampagne, som har stået på i et år, skyldes en ordre fra landets nyvalgte præsident Lee Jae-myung, der tiltrådte onsdag. Han har opfordret til skridt, der kan nedtrappe spændingerne og genopbygge tilliden mellem Nord og Syd.

Pyongyang har endnu ikke officielt bekræftet, at deres udsendelser er stoppet. Ifølge embedsmænd i Seoul blev de sidst hørt sent onsdag aften.

De rivaliserende højttalerkampagner, som ofte bruges til at sende propaganda over grænsen, har længe været en kilde til spændinger langs den demilitariserede zone, der adskiller de to lande.