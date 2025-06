Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius landede torsdag i Kiev for at drøfte øget våbenstøtte til Ukraine, netop som fredsbestræbelserne med Rusland er ramt af tilbageslag og russiske angreb er taget til i styrke.

Tidligere på måneden mødtes Rusland og Ukraine til fredsforhandlinger i Istanbul i et fornyet forsøg på at finde en løsning på konflikten, der begyndte i februar 2022.

Men uenigheder om bl.a. territoriale indrømmelser og Ukraines mulige NATO-medlemskab har fastholdt krigens intensitet.

Onsdag blev seks personer dræbt i et russisk droneangreb på Kharkiv, landets næststørste by.

“Formålet med rejsen er først og fremmest at vise, at Tyskland – og den nye føderale regering – fortsat står ved Ukraines side i en situation, der ikke er blevet nemmere”, sagde Pistorius til journalister ved ankomsten til den ukrainske hovedstad.

Han tilføjede, at han vil drøfte yderligere våbenstøtte fra både Tyskland og andre europæiske lande.

Inden afrejsen sagde Pistorius, at Tyskland gør alt, hvad det kan, for at give Ukraine mulighed for at forsvare sig og styrke sin position ved eventuelle forhandlinger med Rusland.

Tyskland er Ukraines næstvigtigste militære støtte efter USA, hvis vaklende opbakning har rettet fokus mod Europa i stedet.

Tysklands kansler Friedrich Merz, som allerede har besøgt Kiev og modtaget Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i Berlin efter sin tiltrædelse i maj, har for nylig givet grønt lys til, at Ukraine må bruge langtrækkende våben leveret af Tyskland og andre lande – en beslutning, der har vakt vrede i Moskva.