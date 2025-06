Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan og Irans præsident Masoud Pezeshkian talte onsdag sammen telefonisk for at drøfte de bilaterale relationer mellem deres lande samt aktuelle regionale og globale udviklinger.

Det oplyser det tyrkiske kommunikationsdirektorat i en erklæring.

Under samtalen understregede Erdogan, at Tyrkiet har et fortsat ønske om at styrke det institutionelle grundlag for samarbejdet med Iran i den kommende tid.

Præsident Erdogan benyttede også lejligheden til at ønske sin iranske kollega en glædelig Eid al-Adha.