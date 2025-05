En offentlig meningsmåling, der blev offentliggjort fredag, viser, at kun 4 procent af israelerne mener, at målene for krigen i Gaza er blevet opnået til ende. Samtidig er hundredtusindvis af fordrevne palæstinensere på vej hjem til det nordlige Gaza.

Undersøgelsen, foretaget af Lazar Institute blandt 517 israelere, med en statistisk usikkerhed på 4,4 procent, blev offentliggjort af den israelske avis Maariv.

På spørgsmålet om, hvorvidt Israel havde nået sine mål under Gaza-krigen, svarede:

• 4 procent, at målene var fuldt opnået

• 57 procent, at de ikke var fuldt realiseret

• 32 procent, at målene slet ikke var opnået

• 7 procent var usikre

Vedrørende de palæstinensiske flygtninges tilbagevenden til det nordlige Gaza anså 31 procent det som et tegn på, at krigen var slut, mens 57 procent var uenige, og 12 procent var usikre.

Målingen viste også, at:

• 36 procent af israelerne mener, at våbenhvileaftalen mellem Israel og Hamas vil blive fuldt implementeret

• 36 procent tror ikke, at aftalen vil blive gennemført

• 28 procent var usikre

Politiske konsekvenser

I forbindelse med det ultimatum, som ultraortodokse partier har givet premierminister Benjamin Netanyahu – enten at vedtage en militær værnepligtslov for religiøse studerende eller udskrive tidligt valg – svarede:

• 57 procent, at de foretrak valg

• 30 procent, at de støttede vedtagelsen af værnepligtsloven

• 13 procent var usikre

Hvis der blev afholdt valg i dag, ville Netanyahus højreradikale og religiøse blok ifølge undersøgelsen få 49 mandater i Knesset, mens oppositionen ville opnå flertal med 61 mandater. Arabiske partier forventes at vinde 10 mandater.

Det israelske Knesset har 120 mandater, og der kræves 61 for at danne regering. På trods af meningsmålingens resultater er tidlige valg usandsynlige, da Netanyahu fortsat modstår presset for en afstemning, mens krigen pågår.

En tidligere Maariv-måling, offentliggjort sidste fredag, viste, at Netanyahus blok ville få 51 mandater, mens oppositionen ville få 59.