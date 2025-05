Den sudanesiske hær har rapporteret om nye militære fremskridt i det centrale Khartoum under kampe med den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF).

I en militær erklæring søndag oplyste hæren, at dens styrker fortsatte med at rydde kvarterer i det centrale Khartoum for RSF-militante.

Hæren delte en video, der viser dens styrker tage kontrol over Al-Waha Mall i det centrale Khartoums kommercielle distrikt.

Optagelser viste også hærstyrker udstationeret ved Al Baraka Tower, Khartoum Grand Mosque og Araak Hotel i området.

Der er endnu ingen reaktion fra RSF på hærens erklæring.

Humanitær katastrofe

Fredag genvandt den sudanesiske hær kontrol over præsidentpaladset i hovedstaden Khartoum for første gang siden krigen begyndte med den paramilitære gruppe for næsten to år siden.

I løbet af de seneste uger er RSF’s territoriale kontrol hurtigt skrumpet til fordel for den sudanesiske hær i flere stater, herunder Khartoum, Al-Jazira, White Nile, North Kordofan, Sennar og Blue Nile.

Hæren og RSF har været i krig siden midten af april 2023, hvilket ifølge FN og lokale myndigheder har kostet over 20.000 menneskeliv og tvunget 14 millioner på flugt. Forskning fra amerikanske universiteter vurderer dog dødstallet til omkring 130.000.

Det internationale samfund og FN har opfordret til en ende på krigen og advarer om en nærtforestående humanitær katastrofe, da millioner står over for hungersnød. Konflikten har spredt sig til 13 af Sudans 18 stater.