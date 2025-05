Mindst 340.000 registrerede vælgere er begyndt at stemme i anden runde af parlamentsvalget i ø-nationen Comorerne for at vælge medlemmer til parlaments 33 pladser.

Valgstederne åbnede søndag kl. 06 dansk tid, og afstemningen vil fortsætte indtil kl. 14.

Landets højesteret har godkendt 100 kandidater til at deltage i valget.

Resultaterne forventes at blive offentliggjort i løbet af ugen, ifølge embedsmænd fra valgkommissionen.

Første runde af valget fandt sted den 12. januar, men blev boykottet af oppositionspartiet Juwa, som hævdede, at afstemningen ikke var transparent og kaldte den en “farce”.

Ifølge valgkommissionen Independent National Election Commission vandt regeringspartiet Convention for the Renewal of the Comoros 28 af de 33 pladser.

Comorerne, der har en befolkning på 850.000 mennesker, er en øgruppe bestående af tre øer ud for Afrikas kyst nær Madagaskar. Landet har været præget af en række militærkup siden det opnåede uafhængighed fra Frankrig i 1975.

Den nuværende præsident, Azali Assoumani, har siddet på magten siden 2016. Han forlængede sin embedsperiode gennem en forfatningsændring i 2018, der fjernede præsidentens tidsbegrænsning.