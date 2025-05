Tysklands afgående kansler Olaf Scholz og Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har drøftet den amerikanske præsident Donald Trumps rolle i forhandlingerne om at opnå fred i Kievs tre år lange krig med Rusland.

“Begge var enige om den amerikanske præsidents vigtige lederskabsrolle, også med henblik på indledning af en våbenhvile og varig fred for Ukraine”, sagde en talsmand for den tyske regering onsdag.

Efter samtalen skrev Zelenskyj på X, at han havde haft “en ærlig samtale om forskellige emner” med Scholz, heriblandt deres “vision for den fremtidige sikkerhedsarkitektur”.

Zelenskyj sagde tirsdag, at han var klar til at arbejde under den amerikanske præsidents ledelse for at skabe varig fred, efter at Washington satte militærhjælpen til Kiev på pause, hvilket kom efter et anspændt møde mellem Zelenskyj og Trump i sidste uge.

“Vi ønsker alle en sikker fremtid for vores folk. Ikke en midlertidig våbenhvile, men en afslutning på krigen én gang for alle. Med vores koordinerede indsats og amerikansk lederskab er dette fuldt ud opnåeligt”, sagde Zelenskyj efter samtalen med Scholz.

Scholz gentog også Tysklands fortsatte og urokkelige solidaritet med Ukraine, tilføjede talsmanden.

Tirsdag havde Zelenskyj også en telefonsamtale med Tysklands kommende kansler Friedrich Merz for at drøfte videre samarbejde.