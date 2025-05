Et “betydeligt antal” lande er villige til at stille fredsbevarende tropper til rådighed i Ukraine i tilfælde af en fredsaftale med Rusland, siger en talsmand for den britiske premierminister Keir Starmer.

Mere end 30 lande forventes at deltage i den såkaldte ‘koalition af villige’ for at støtte Ukraine, fortalte Starmers talsmand til journalister mandag.

Storbritannien og Frankrig har stået i spidsen for bestræbelserne på at tilbyde en fredsbevarende plan for Ukraine, efter at USA’s præsident Donald Trump indledte forhandlinger for at presse på for en fredsaftale med Rusland.

“Bidragene vil variere, men dette vil være en betydelig styrke, hvor et stort antal lande vil stille tropper til rådighed”.

Rusland har gentagne gange afvist idéen om, at soldater fra lande, der er medlem af NATO, kan blive stationeret i Ukraine.

På spørgsmålet om, hvorvidt de fredsbevarende tropper ville have tilladelse til at besvare ild, hvis de blev angrebet, sagde talsmanden, at militære planlægningsmøder er i gang for at gennemgå detaljerne.

Opbygning af støtte

Starmer var vært for et virtuelt møde lørdag med ledere fra Europa og andre lande for at opbygge støtte til koalitionen, inden militære planlæggere mødes i Storbritannien torsdag for at diskutere, hvordan en våbenhvile kan sikres.

På spørgsmålet om russiske udtalelser om, at Moskva ikke vil acceptere europæiske fredsbevarende styrker i Ukraine, sagde Starmers talsmand:

“Det er værd at huske, at Rusland ikke spurgte Ukraine, da de indsatte nordkoreanske tropper ved frontlinjen sidste år”.

Storbritannien og Frankrig fortsætter begge med at presse USA for at sikre garantier, der kan afskrække fremtidige russiske angreb.