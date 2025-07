Danmark er klar til at tage del i Trumps plan om europæisk finansiering af amerikanske Patriot-missiler til Ukraine.

Det er ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag.

“Efter en vis tøven fra amerikansk side ser det nu ud til, at de har valgt den rigtige side … og vil overdrage Patriot-systemerne, hvis de kan finansieres. Og Danmark vil også gøre sit her”, sagde Rasmussen til journalister i Bruxelles.

Mandag annoncerede USA’s præsident Trump en hårdere linje over for Ukraine, der indebærer en 50-dages frist til Putin om at indstille kampene, men også en våbenhjælpsaftale til Ukraine.

Helt konkret har amerikanerne foreslået, at europæiske NATO-allierede køber våben fra USA for milliarder af dollars – heriblandt Patriot-batterier – og sender dem til Ukraine.

Og det er altså den plan, som Danmark ”absolut” er klar til at tage del i, ifølge udenrigsministeren, der dog ikke gav yderligere detaljer.

Tyskland har allerede bekræftet, at landet vil finansiere to Patriot-missiler.

Sverige og Holland har også udtrykt interesse i at bidrage til ordningen.