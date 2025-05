Kina og Sri Lanka har indgået en aftale om øget investering og økonomisk samarbejde efter et møde mellem Kinas præsident Xi Jinping og Sri Lankas nyligt valgte præsident Anura Kumara Dissanayake i Beijing.

I alt blev der onsdag underskrevet 15 samarbejdsdokumenter, herunder aftaler om økonomisk og teknologisk udvikling samt om at tilpasse Kinas “Belt and Road” initiativ med Sri Lankas 2030-strategi for digital økonomi.

Detaljerne i aftalerne blev ikke afsløret under underskrivelsesceremonien.

Dissanayakes besøg til sit lands største “bilaterale långiver” fandt sted efter en tidligere rejse til den regionale rival Indien.

Colombo sikrede sig i juni sidste år en foreløbig aftale om en omstrukturering af bilaterale gældsforpligtelser på 10 milliarder dollars med nøglelångivere som Kina, Japan og Indien samt en aftale med obligationsejere på 12,5 milliarder dollars i december.

For at demonstrere yderligere fremskridt over for Den Internationale Valutafond (IMF) og få adgang til flere udbetalinger fra et redningsprogram på 2,9 milliarder dollars skal Sri Lanka dog indgå direkte aftaler med China EXIM Bank og China Development Bank.

“Jeg er villig til at arbejde sammen med Dem, hr. præsident, for at skabe en ny vision for udviklingen af bilaterale relationer og fremme nye og større resultater i venskabet og samarbejdet mellem Kina og Sri Lanka”, sagde Xi til Dissanayake onsdag i Folkets Store Hal.