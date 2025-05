Ukraine vil tilbyde at bytte territorium med Rusland i eventuelle fredsforhandlinger for at afslutte den næsten tre år lange krig, har præsident Volodymyr Zelenskyj sagt i et interview.

“Vi vil bytte ét territorium for et andet”, sagde Zelenskyj til den britiske avis The Guardian tirsdag og tilføjede, at han ville tilbyde Moskva det territorium, som Ukraine erobrede i Ruslands Kursk-region for seks måneder siden.

“Men alle vores territorier er vigtige, der er ingen prioritet”, tilføjede han.

I en Fox News-udsendelse mandag, hvor USA’s præsident Donald Trump kommenterede Moskvas næsten tre år lange krig, sagde han om Ukraine: “Måske kan de lave en aftale, måske ikke. Måske bliver de russiske en dag, måske bliver de ikke”.

Bessents besøg i Ukraine

Trump har tidligere sagt, at USA’s finansminister Scott Bessent vil besøge Ukraine for at mødes med Zelenskyj.

Krigen mellem Rusland og Ukraine “må og vil snart ende”, skrev Trump i et opslag på Truth Social og tilføjede, at der har været “for meget død og ødelæggelse”.

Mens Trump presser på for en hurtig afslutning af konflikten, kræver Zelenskyj stærke sikkerhedsgarantier fra Washington som en del af enhver aftale med Rusland.