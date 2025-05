Sveriges værste masseskyderi har efterladt mindst 11 døde, inklusive gerningsmanden, og mindst fem alvorligt sårede på et voksenuddannelsescenter vest for Stockholm. Myndighederne advarede om, at dødstallet kunne stige.

Gerningsmandens motiv var endnu ikke fastslået tidligt onsdag.

Den skandinaviske nation – hvor skoleskyderier er meget sjældne – er i chok over angrebet, der bestod af så meget blodudgydelse, at politiet tidligt udtalte, at det var svært at tælle antallet af døde i det kaos, der fulgte.

Myndighederne oplyste onsdag, at tre kvinder og to mænd, alle med skudsår, blev opereret på Örebro Universitetshospital.

Alle var i alvorlige, men stabile tilstande efter at være blevet indlagt med livstruende skader. En anden kvinde blev behandlet for mindre skader og var også i stabil tilstand.

Alle ofrene er over 18 år, oplyste myndighederne. Ingen andre patienter relateret til skyderiet blev indlagt på Örebro Universitetshospital over natten.

Uddannelsescenteret, Campus Risbergska, tilbyder grundskole- og gymnasieuddannelse for voksne på 20 år og derover, svenskundervisning for indvandrere, erhvervsuddannelser samt programmer for udviklingshæmmede personer.

Skolen ligger i udkanten af Örebro, cirka 200 kilometer vest for Stockholm.

Kong Carl XVI Gustaf og statsminister Ulf Kristersson beordrede flagene på halv stang ved det kongelige palads og regeringsbygningerne. Det svenske nyhedsbureau TT rapporterede, at myndighederne har planlagt en pressekonference onsdag morgen.

Skyderiet begyndte tirsdag eftermiddag, efter at mange studerende var taget hjem efter en national eksamen. Studerende søgte tilflugt i nærliggende bygninger, og andre dele af skolen blev evakueret efter skyderiet.

Myndighederne arbejdede på at identificere de afdøde, og politiet oplyste, at dødstallet kunne stige. Roberto Eid Forest, leder af det lokale politi, oplyste journalister, at den formodede gerningsmand var blandt de døde.

Der var ingen advarsler, og politiet mener, at gerningsmanden handlede alene. Politiet har ikke oplyst, om manden var en studerende på skolen. De har heller ikke offentliggjort et muligt motiv, men myndighederne sagde, at der på nuværende tidspunkt ikke var nogen mistanke om forbindelser til terrorisme.

Politiet ransagede den mistænktes hjem efter skyderiet tirsdag, men det var ikke umiddelbart klart, hvad de fandt.

“I dag har vi været vidne til brutal og dødelig vold mod fuldstændig uskyldige mennesker”, sagde statsministeren til journalister i Stockholm sent tirsdag. “Dette er det værste masseskyderi i svensk historie. Mange spørgsmål er stadig ubesvarede, og jeg kan heller ikke give de svar.

“Men tiden vil komme, hvor vi vil vide, hvad der skete, hvordan det kunne ske, og hvilke motiver der måtte have ligget bag. Lad os ikke spekulere”, sagde han.