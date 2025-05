Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio har meddelt, at han ikke vil deltage i G20-topmødet i Johannesburg, Sydafrika, senere denne måned på grund af bekymringer over landets politik.

Rubios udtalelse kom onsdag, få dage efter at USA’s præsident Donald Trump truede med at skære i den amerikanske bistand til Sydafrika på grund af påstande om landkonfiskation og mishandling af “visse befolkningsgrupper”.

“Sydafrika gør meget dårlige ting. Eksproprierer privat ejendom. Bruger G20 til at fremme ‘solidaritet, lighed og bæredygtighed’. Med andre ord: DEI og klimaforandringer”, sagde udenrigsministeren med henvisning til Sydafrikas initiativer for mangfoldighed, lighed og inklusion.

“Min opgave er at fremme USA’s nationale interesser – ikke spilde skatteydernes penge eller give efter for anti-amerikanisme”, tilføjede han som begrundelse for sin beslutning om at springe begivenheden over.

G20’s udenrigsministre mødes i Johannesburg fra den 20. til 21. februar.

Desinformation

Tidligere på ugen afviste Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa Trumps påstande om, at Sydafrika “konfiskerer” jord, og sagde, at han var parat til at forklare sin regerings jordreformer for den amerikanske præsident.

Tirsdag talte Ramaphosa med Trumps allierede, Elon Musk, for at rejse bekymring over “desinformation” spredt af den amerikanske præsident.

Jordejerskab er et kontroversielt emne i Sydafrika, hvor størstedelen af landbrugsjorden stadig ejes af hvide tre årtier efter apartheidens ophør. Regeringen er under pres for at gennemføre reformer.

Fraværet af USA – verdens største økonomi – vil være skidt nyt for G20, der skal repræsentere verdens førende økonomier.

Mødet kunne have været Rubios første mulighed for at møde sin russiske modpart, udenrigsminister Sergej Lavrov, mens Trump presser på for diplomatiske løsninger på krigen i Ukraine.