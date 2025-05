Rusland meddelte mandag, at det havde skudt 31 ukrainske droner ned, som primært var rettet mod industrielle mål.

Både Kiev og Moskva forsøger at opnå den mest fordelagtige position i konflikten forud for USA’s kommende præsident Donald Trumps indsættelse mandag. Trump har udtalt, at han ønsker at afslutte krigen i Ukraine hurtigt.

“I nat blev 31 ukrainske droner opsnappet og ødelagt af luftforsvarssystemer”, udtalte det russiske forsvarsministerium på Telegram.

“Der var et forsøg på angreb fra fjendtlige droner” rettet mod “industrielle” mål i Tatarstan, omkring 1.000 kilometer fra den ukrainske grænse, oplyste den regionale regering.

“Alle droner blev neutraliseret. Der var ingen ofre eller skader”, tilføjede de, uden at gå i detaljer.

I Kaluga-regionen, der grænser op til Moskva, udløste vragrester fra en nedskudt drone en brand, der dog hurtigt blev slukket, oplyste regionens guvernør Vladislav Shapsha.

I Bryansk-regionen, som grænser op til Ukraine, blev 14 droner neutraliseret, fortalte regionens guvernør Alexander Bogomaz og tilføjede, at Kiev også havde affyret fire HIMARS-missiler.