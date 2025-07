Næsten 70 procent af de japanske atombombeoverlevere mener, at risikoen for, at atomvåben bliver brugt igen, er stigende.

Det er ifølge en undersøgelse af Kyodo News Agency offentliggjort søndag.

De adspurgte peger især på de voksende globale spændinger – herunder Ruslands krig i Ukraine og Nordkoreas udvikling af atomvåben – som grunde til deres bekymring.

Omkring 1.500 overlevere deltog i undersøgelsen, og 68,6 procent svarede, at risikoen for brug af atomvåben er stigende.

45,7 procent af de adspurgte sagde, at de “ikke kan tilgive” USA for bombningerne, mens 24,3 procent sagde, at de “ikke har nogen særlige følelser” omkring det, og 16,9 procent svarede, at de “ikke ved, hvad de føler” omkring det.

I år markeres 80-året for USA’s atombombning af de japanske byer Hiroshima og Nagasaki mod slutningen af Anden Verdenskrig.

Den 6. august 1945 kastede USA en atombombe over Hiroshima, hvilket kostede omkring 140.000 mennesker livet. Tre dage senere blev en anden bombe kastet over Nagasaki, hvor omkring 70.000 flere døde.

Japan overgav sig den 15. august 1945, hvilket markerede den officielle afslutning på Anden Verdenskrig.