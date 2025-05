Ukraine kan stå over for katastrofale konsekvenser, hvis USA ikke genoptager militær bistand og efterretningssamarbejde med den krigshærgede nation, advarede en fremtrædende amerikansk senator og medlem af præsident Donald Trumps republikanske parti.

“Så længe kampene fortsætter, og vi trækker støtten til Ukraine, vil det blive værre end Afghanistan”, udtalte Lindsey Graham til Fox News Sunday.

“Indtil vi har en våbenhvile, ville jeg give Ukraine alt, hvad de har brug for i form af efterretninger og våben til at forsvare sig”, tilføjede han.

“Med hensyn til Rusland vil jeg i næste uge fremsætte forslag om sanktioner mod deres bank- og energisektor for at presse dem til forhandlingsbordet”.

“Hvis de ikke engagerer sig i våbenhvile og fredsforhandlinger med administrationen, bør vi ramme dem med benhårde sanktioner”, sagde han videre.

Grahams udtalelser kom få dage efter, at Trump-administrationen standsede militær bistand og efterretningssamarbejde med Ukraine.

Forsvarsminister Pete Hegseth bekræftede torsdag, at USA har sat den militære bistand til den tidligere sovjetrepublik på pause.

Selvom europæiske lande forsøger at kompensere for det amerikanske militære tilbageslag, mener analytikere, at Europa ikke har kapaciteten til at udfylde tomrummet.