Tolv tyrkiske soldater har mistet livet som følge af eksponering for metangas under en eftersøgningsoperation i det nordlige Irak.

Det er ifølge det tyrkiske forsvarsministerium mandag.

Hændelsen fandt sted søndag i en grotte i 852 meters højde, hvor medlemmer af den kurdiske terrorgruppe PKK havde søgt tilflugt.

Operationen havde til formål at finde og bringe resterne hjem af en tyrkisk soldat, der blev dræbt af PKK i 2022. Under missionen blev 19 soldater påvirket af metangas, hvoraf 12 siden er gået bort.

Tyrkiets forsvarsminister Yaşar Güler rejste til området sammen med ledende militærfolk for at inspicere ulykkesstedet og deltage i afskedsceremonierne for de omkomne soldater.

“Vi sender vores dybeste kondolencer til martyrernes familier, de tyrkiske væbnede styrker og hele vores stolte nation”, lød det i en officiel erklæring fra ministeriet, som også ønskede de sårede en hurtig bedring.

PKK er af Tyrkiet, USA og EU klassificeret som en terrororganisation og har i over 40 år ført en blodig oprørskamp mod den tyrkiske stat.

Som reaktion på vedvarende trusler iværksatte Tyrkiet i 2022 “Operation Claw-Lock” med det formål at ramme PKK’s tilholdssteder i Metina-, Zap- og Avasin-Basyan-regionerne i det nordlige Irak.

PKK benytter jævnligt det nordlige Irak som base for at planlægge og udføre angreb mod Tyrkiet.

De tyrkiske myndigheder har gentagne gange understreget, at Ankaras operationer sker i overensstemmelse med artikel 51 i FN-pagten, der giver medlemslande ret til selvforsvar i tilfælde af væbnede angreb. Derudover giver bilaterale aftaler mellem Tyrkiet og Irak tyrkerne mulighed for at gennemføre antiterroroperationer på irakisk jord.