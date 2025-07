Malaysias premierminister, Anwar Ibrahim, har anklaget vestlige lande for hykleri, når det gælder ikke-spredning af atomvåben og kritiseret deres politik over for Iran og Israel. Hans udtalelser blev fremsat i et interview med tv-kanalen France 24.

Han udtrykte utilfredshed med angrebene på iranske atomfaciliteter, som blev udført af USA og Israel, og kaldte dem for en "fejlagtig beslutning".

“Jeg var ikke begejstret for situationen. Angrebene mod Iran er en fejltagelse. Vi hilser ethvert skridt mod våbenhvile velkommen”, sagde han.

Anwar Ibrahim understregede, at diplomatiske forhandlinger fortsat er den eneste vej frem, og han stillede spørgsmål ved de vestlige dobbelte standarder: “Hvis vi siger ‘nej’ til Iran, så bør vi også sige ‘nej’ til Israel. Hvorfor gælder der forskellige regler?”

Ifølge ham er kravene om, at Teheran skal opgive sit atomprogram, hverken logiske eller retfærdige.

“Hykleriet og selvmodsigelserne er blevet alt for tydelige – og folk vil ikke længere finde sig i det”, sagde han.

Om situationen i Gaza påpegede Malaysias premierminister, at den israelsk-palæstinensiske konflikt begyndte længe før 7. oktober 2023. Han anklagede vestlige lande for i årtier at have ignoreret det palæstinensiske folks lidelser og understregede, at en retfærdig løsning kun er mulig gennem multilaterale forhandlinger.

Han tilføjede, at Malaysia i øjeblikket drøfter mulighederne for en våbenhvile med repræsentanter fra Hamas med mægling fra Qatar, Egypten og USA.

I relation til krigen i Ukraine opfordrede Anwar Ibrahim ligeledes til en fredelig løsning på konflikten.