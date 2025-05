Danmark har budt USA’s beslutning om at begrænse sit Grønlands-besøg til en militærbase velkommen efter tidligere kritik.

“Jeg synes faktisk, det er meget positivt, at amerikanerne aflyser deres besøg til det grønlandske samfund. De vil kun besøge deres egen base, Pituffik, og det har vi intet imod”, udtalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til journalister onsdag.

Besøget, der blev iværksat som en del af præsident Donald Trumps kontroversielle ønske om at overtage Grønland, var oprindeligt planlagt til, at den amerikanske delegation kunne “udforske historiske steder” og “lære om grønlandsk kultur” under Avannaata Qimussersu, Grønlands nationale hundeslædeløb.

Nu vil delegationen udelukkende besøge Pituffik-rumbasen for at mødes med personale fra US Space Force.

I en videoudtalelse sagde vicepræsident J.D. Vance, at de vil “undersøge, hvad der sker med sikkerheden” i Grønland.

‘Magt over os’

Ændringerne i besøgsplanerne kom, efter at Grønlands premierminister Múte B. Egede kaldte den amerikanske delegation “meget aggressiv” og anklagede Washington for at demonstrere “magt over os”.

Siden han påbegyndte sin anden præsidentperiode i januar, har Trump gentagne gange udtrykt interesse for at erhverve Grønland og kaldt det afgørende for både amerikansk og international sikkerhed.

Men meningsmålinger viser, at et klart flertal af grønlænderne modsætter sig at blive en del af USA, ligesom amerikanske vælgere heller ikke støtter Trumps forsøg på at overtage øen.