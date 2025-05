Donald Trump annoncerede en omfattende toldsats på 25 procent på alle udenlandske bilsalg ved sit “Make America Wealthy Again”-arrangement i Rose Garden ved Det Hvide Hus den 2. april.

Han gav tidligere amerikanske præsidenter og deres administrationer skylden for ikke at have “gjort deres arbejde” og sagde, at disse toldsatser var nødvendige, inden han introducerede de drastiske nye økonomiske tiltag.