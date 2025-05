I Tyrkiets travle universitetsforelæsninger tager en stille, men dybtgående diplomatisk kraft form. Landets internationale studenterpopulation er blevet seksdoblet på et årti, primært drevet af syriske studerende.

Blandt Tyrkiets 336.000 internationale studerende kommer mere end 60.000 fra Syrien, hvilket gør dem til den største udenlandske studentergruppe i landet. Den andel er tredive gange større end i 2013, hvor syrere nu udgør næsten en femtedel af Tyrkiets internationale studerende.

Disse unge akademikere repræsenterer mere end blot en investering i uddannelse – de er en potentiel bro mellem Ankara og et Syrien efter krigen, der kan forme fremtiden for begge lande på måder, som rækker langt ud over klasseværelset.

Udnævnelsen af Syriens nye udenrigsminister, Asaad Hassan al Shaibani – uddannet fra Istanbul Sabahattin Zaim University – illustrerer denne dynamik.

Shaibani, der fortsat arbejder på sin ph.d. på samme institution, skrev sin kandidatopgave om Tyrkiets udenrigspolitik over for Syrien, hvilket afspejler den intellektuelle og politiske udveksling, der finder sted.

Al Shaibani er ikke den eneste. Aleppos nyudnævnte guvernør, Azzam al-Gharib, har for eksempel studeret islamiske studier på Bingöl Universitet i det østlige Tyrkiet.

Disse kandidater, som nu er integreret i Syriens politiske landskab, er et eksempel på det, den amerikanske akademiker Norman Kiell i 1951 kaldte “uofficielle ambassadører”.

Efterhånden som flere syriske studerende vender hjem, vil mange få indflydelsesrige positioner, hvor de ikke blot medbringer en akademisk baggrund, men også en dyb forståelse af Tyrkiets strategiske perspektiver.

Fra studerende til diplomater, handelsfolk og akademikere

Ud over politik bidrager disse studerende også til at forme de økonomiske og kulturelle bånd mellem Damaskus og Ankara.

Ifølge Istanbul Planning Agency (IPA) bidrager internationale studerende årligt med næsten 2,9 milliarder dollars til den tyrkiske økonomi, hvoraf syriske studerende anslås at stå for 522 millioner dollars.

Sidste år understregede Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan ved et arrangement på Marmara Universitet i Istanbul den voksende betydning af internationale studerende i Tyrkiet – både som en økonomisk drivkraft og som en bro til omverdenen.

Han fremhævede, at 95 procent af de internationale studerende selv finansierer deres uddannelse, hvilket understreger Tyrkiets fremvækst som et globalt uddannelsesknudepunkt.

Antallet af universiteter i Tyrkiet er steget fra 76 i 2002 til 208 i dag, og attraktive tilbud som YTB-stipendier har gjort Tyrkiet til den syvendemest populære destination for studier i udlandet – efter USA, Canada, Storbritannien, Australien, Frankrig og Tyskland.

Tilstedeværelsen af internationale studerende og alumner styrker allerede handelsforbindelserne, idet færdiguddannede, der kender til de tyrkiske markeder og forretningsmetoder, etablerer kommercielle forbindelser, når de vender tilbage.

På mange måder er de positioneret til at blive “handelsambassadører” for Tyrkiet i Syriens genopbygningsperiode.

Det akademiske landskab ændrer sig også.

Tilstedeværelsen af over 60.000 syriske studerende har beriget tyrkisk videregående uddannelse og skabt et mere internationalt læringsmiljø.

Efterhånden som disse kandidater bliver en del af Syriens institutioner, vil de sandsynligvis facilitere akademiske udvekslinger, forskningssamarbejder og fremtidige diplomatiske initiativer mellem de to lande.

For at realisere dette potentiale kan Tyrkiet udvikle en veldefineret “strategi for syriske studerende og alumner”.

Tyrkiet bør tage en strategisk tilgang, hvor man aktivt opbygger et netværk af syriske alumner, ligesom USA og Storbritannien har gjort i årtier.

I øjeblikket er mindst 54 tidligere amerikansk uddannede borgere blevet toppolitikere i deres respektive lande. Det samme gælder for Storbritannien, hvor mindst én højtstående leder fra 53 forskellige lande har studeret.

Tyrkiet har en stærk model at gå efter.

For at styrke båndene til internationale studerende, der bidrager til landet på flere måder, bør Tyrkiet aktivt fremme et netværk for at opretholde tætte relationer med disse alumner. Dette vil sikre en direkte kommunikations- og samarbejdslinje uden afhængighed af tredjepartsformidlere.

Ved at investere i disse studerende uddanner Tyrkiet ikke blot en ny generation – det lægger grundlaget for et varigt regionalt partnerskab.

Efterhånden som Tyrkiet cementerer sin status som en global uddannelsesdestination, er disse studerende med til at forme ikke blot økonomien, men også landets voksende rolle inden for kulturel diplomati.